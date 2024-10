Après Mbappé, Zaïre-Emery annonce une révolution au PSG

Arnaud De Kanel

Le PSG a su profiter du match nul de l'AS Monaco pour reprendre les commandes de la Ligue 1, et ce, grâce à son succès face à Strasbourg samedi soir au Parc des Princes. Les Parisiens ne semblent donc pas être pénalisés par le départ de Kylian Mbappé. L'attention n'est plus uniquement focalisée sur l'attaquant français, et ce n'est pas plus mal comme ça selon Warren Zaïre-Emery.

Malgré une équipe largement remaniée, le PSG l'a emporté face à Strasbourg samedi soir. Un succès qui permet aux hommes de Luis Enrique de reprendre la tête du championnat après huit journées, malgré le départ de Kylian Mbappé.

«On bosse tous ensemble, on fait les choses tous ensemble»

La page Mbappé tournée, le PSG n'a plus de stars dans son effectif. Désormais, la pression est sur les épaules du collectif et non plus sur un seul joueur. Tout le monde est donc concerné, et Warren Zaïre-Emery apprécie cette révolution.

«On va tous dans la même direction»

« Ce qui est bien cette année, c'est que la pression est sur tout le monde. Le mot qu'on a c'est "le collectif", qui est bien. On bosse tous ensemble, on fait les choses tous ensemble. Tout le monde défend, tout le monde attaque, et on a tous le même objectif, que ce soit les joueurs, le club, on va tous dans la même direction », a déclaré le milieu de terrain du PSG lors d'un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche matin.