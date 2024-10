Mbappé : En plein scandale, le Real Madrid lâche une annonce

Amadou Diawara

Selon la presse suédoise, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle. Malgré tout, Carlo Ancelotti a titularisé son numéro 9 sur la pelouse du Celta Vigo ce samedi. Alors que Kylian Mbappé s'est particulièrement illustré, le coach du Real Madrid n'a pas tari d'éloges à son égard.

De passage à Stockholm lors de la dernière trêve internationale, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour viol et agression sexuelle de la police locale. Selon la presse suédoise, une femme aurait désigné l'attaquant du Real Madrid comme étant l'auteur de ce crime. Les faits auraient eu lieu dans un hôtel du centre ville de Stockholm, où séjournait le joueur pendant son escapade en Suède.

Ce phénomène réalise son rêve au PSG https://t.co/4HFmHvCOg2 pic.twitter.com/wIxEbpEtq7 — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

Mbappé a marqué contre le Celta Vigo

Malgré ce scandale, Carlo Ancelotti a refusé de se passer des services de Kylian Mbappé. En effet, l'entraineur du Real Madrid a titularisé son numéro 9 sur la pelouse du Celta Vigo ce samedi. Et il a eu raison de le faire, puisque Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire des Merengue grâce à son but (1-2).

«Ils se sont très bien entraînés pendant la trêve»

Après la victoire du Real Madrid, Carlo Ancelotti a envoyé un message fort à Kylian Mbappé. « Quelle est la chose la plus difficile à réaliser ? Mettre du rythme et de l'intensité. En première mi-temps, nous n'avons pas eu un bon équilibre et, malgré le grand but de Mbappé, nous avons souffert. Mais en deuxième mi-temps, nous nous sommes améliorés sur le plan défensif. Quand ils ont égalisé, les changements nous ont donné une nouvelle énergie. C'est une victoire très importante. Les buts de Mbappé et Vinicius Jr ? Deux buts spectaculaires. Ils ont tous les deux la qualité pour faire ce genre de choses et ils en ont profité. Ils se sont très bien entraînés pendant la trêve, ils ont amélioré leurs conditions. A suivre », s'est enflammé le coach de la Maison-Blanche dans des propos rapportés par Real France.