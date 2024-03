PSG - Barcelone : Luis Enrique lâche un gros avertissement !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG s’apprête à retrouver en quart de finale un adversaire qu’il connaît bien en Ligue des champions avec le FC Barcelone. Forcément, ce tirage au sort n’a pas laissé de marbre Luis Enrique, ancien joueur et entraîneur du club culé, heureux de pouvoir retrouver la Catalogne et déterminé à triompher. Les ambitions de l’Espagnol sont grandes.

Trois ans après leur dernier affrontement, le PSG et le FC Barcelone vont se retrouver en avril en quarts de finale de la Ligue des champions. De quoi donner l’occasion à Luis Enrique de retrouver un club où il fut joueur puis entraîneur. « Nous avons eu de la chance car on retourne en Espagne, je retourne à Barcelone qui est la ville où j'ai fait la plupart de ma carrière. Je m'y sens à merveille, c'est une très bonne nouvelle », a fait savoir l’entraîneur du PSG, déterminé à aller au bout de la compétition.

« Je ne sais pas s'il y aura un club avec plus d'ambitions que nous »

« Nous n'avons jamais gagné la Ligue des champions mais ça sera notre objectif, je ne sais pas s'il y aura un club avec plus d'ambitions que nous », a lâché Luis Enrique ce samedi, interrogé en conférence de presse sur cet affrontement face à son ancien joueur Xavi.

« Le Barça est un grand club, ce sera difficile »