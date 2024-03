PSG : «De la chance», Luis Enrique balance sur son retour à Barcelone !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour son quart de finale de la Ligue des champions, le PSG a hérité d’un adversaire qu’il connaît bien, le FC Barcelone. La double opposition du mois d'avril s’annonce forcément particulière pour Luis Enrique, ancien joueur et entraîneur du club culé, visiblement satisfait de pouvoir affronter le Barça.

Pour la sixième fois en douze ans, le PSG a rendez-vous avec le FC Barcelone en Ligue des champions. Après la Real Sociedad, un nouveau club espagnol attend donc les hommes de Luis Enrique dans cette campagne pour leur quart de finale. Une confrontation particulière pour l’entraîneur parisien, passé chez les Blaugrana en tant que joueur mais également sur le banc de touche, lui qui dirigeait l’équipe de Lionel Messi et Neymar le soir de la remontada en 2017. Présent en conférence de presse, Luis Enrique s’est montré satisfait du tirage.

« Nous avons eu de la chance »

« Nous avons eu de la chance car on retourne en Espagne, je retourne à Barcelone qui est la ville où j'ai fait la plupart de ma carrière. Je m'y sens à merveille, c'est une très bonne nouvelle , a indiqué l’entraîneur du PSG, relayé par RMC. Nous savions que la compétition allait nous donner une équipe très difficile, de haut niveau. Il y a deux parties dans le tirage. Il faudra démontrer qu'on mérite d'aller plus loin sur le terrain. Les favoris sont dans l'autre partie de tableau, ça sera difficile à prédire. C'est très intéressant. »

Xavi estime que le PSG est « l’un des adversaires les plus difficiles à affronter »