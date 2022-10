Foot - PSG

PSG : Après les incidents contre l’OM, le PSG risque gros

Publié le 17 octobre 2022 à 18h00

Pierrick Levallet

Si l’ambiance était plus calme que ce qu’on a pu connaître par le passé, le Classique entre le PSG et l’OM ne s’est pas déroulé sans incidents ce dimanche. À cause des agissements de ses supporters dans les tribunes, le club de la capitale risquerait gros. La commission de discipline de la LFP va rendre son verdict le 26 octobre prochain.

Ce dimanche, le PSG s’est de nouveau imposé lors du Classique face à l’OM au Parc des Princes (1-0). Mais ce match ne s’est pas déroulé sans encombres dans les tribunes. En l’absence des supporters marseillais, les fans parisiens se sont lâchés. Environ une centaine d’engins pyrotechniques auraient été utilisés ce dimanche, et une très large banderole insultante envers l’OM a été déployée. « Papa, raconte-moi l'histoire de l'OM. Peuchère, tu veux savoir quoi ? Tapie et ses enveloppes, 4 millions de francs pour la coupe d'Europe ? Les instances qui font les myopes ? Minot, tu habites vraiment dans une ville de sal... » peut-on lire. De plus, un individu a pénétré brièvement sur la pelouse du Parc des Princes. Pour tout cela, le PSG risquerait gros.

Un huis clos partiel et une forte amende pour le PSG ?

Comme le rapporte L’Equipe , « l’introduction et l'utilisation d'engins pyrotechniques supérieurs à 50 (feux de Bengale/pétards/fumigènes etc.) » peut être passible d’un huis clos total ou partiel comme voté cet été par le conseil d'administration de la Ligue. L’individu qui est entré sur la pelouse et la banderole pourraient également coûté une amende salée au PSG. De ce fait, le club de la capitale pourrait être sanctionné de la fermeture d’une tribune ou d’une partie de celle-ci ainsi que d’une forte amende.

Le PSG peut encore éviter le pire

Toutefois, le PSG pourrait éviter ces sanctions, ou du moins les réduire. En effet, si la formation parisienne se montre très réactive contre les fautifs de ces incidents contre l’OM, le huis clos partiel pourrait être assorti d’un sursis. Un délai de dix jours est impératif pour faire le nécessaire d’après la police des terrains. La commission de discipline de la LFP va donc prendre en charge le cas du PSG le mercredi 26 octobre. À suivre...