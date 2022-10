Foot - PSG

PSG : Après son récital contre l’OM, gros coup dur à 10M€ pour Neymar ?

Publié le 17 octobre 2022 à 13h15

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Buteur et brillant dimanche dernier face à l’OM, Neymar s’est directement rendu à Barcelone pour comparaître devant la justice. L’attaquant du PSG doit s’expliquer, lui qui est accusé de corruption dans l’affaire de son transfert entre Santos et le Barça. Le ministère public réclame deux ans de prison et 10M€ d’amende.

Après trois matchs nuls consécutifs, le PSG a relevé la tête dans le Classique face à l’OM. Dans un match âprement disputé, les Parisiens se sont imposés 1-0 sur un but de Neymar. Etincelant durant toute la rencontre, le Brésilien a encore fait parler la poudre, lui qui est meilleur buteur du championnat avec Jonathan David.

Neymar est à Barcelone

Mais dès ce lundi, l’attaquant du PSG va devoir se frotter à une actualité beaucoup moins réjouissante. En effet, Neymar s’est rendu à Barcelone pour un procès le concernant suite à son transfert de Santos au Barça en 2013. Le joueur de 30 ans fait partie des accusés.

Il risque deux ans de prison et 10M€ d’amende