PSG : Comme Neymar, ces stars ont brillé contre l'OM

Publié le 17 octobre 2022 à 13h00

Arthur Montagne

Dimanche soir, le PSG s'est de nouveau imposé contre l'OM notamment grâce à un excellent Neymar, buteur et omniprésent dans le jeu. Le Brésilien n'est d'ailleurs pas la seule star parisienne à avoir brillé dans des Classiques. Le 10 Sport vous propose d'en retrouver certaines d'entre elles.

Comme régulièrement depuis l'arrivée du Qatar, le PSG a dominé l'OM dimanche soir dans un Classique d'un très bon niveau (1-0) entre les deux principaux prétendants au titre en Ligue 1. Les Parisiens ont finalement pris le dessus notamment grâce à un excellent Neymar. Buteur juste avant la pause, le Brésilien a été omniprésent durant tout le match. Le numéro 10 du PSG confirme ainsi l'adage qui dit que les grands joueurs sont toujours présents dans les grands matches. Et avant Neymar, d'autres stars parisiennes ont également brillé dans des Classiques.

Zlatan Ibrahimovic

Meilleur buteur de l'histoire des PSG-OM, Zlatan Ibrahimovic en est le meilleur exemple. Avec 11 réalisations, le Suédois a marqué de son empreinte ces Classiques et n'a globalement jamais déçu. Dès son premier match contre l'OM, Ibra inscrivait un doublé au Vélodrome le 8 octobre 2012 (2-2) grâce à une reprise acrobatique et un coup franc lointain. Du Zlatan dans le texte.

Ronaldinho

Autre immense star qui a marqué de son empreinte les Classiques : Ronaldinho. Durant la saison 2002/2003, le Brésilien va écœuré l'OM à lui tout seul. Souvent critiqué pour son manque de régularité et pointé du doigt pour choisir ses matches, Ronnie avait clairement coché les deux rendez-vous contre les Marseillais cette saison. Eblouissant au Vélodrome le 26 octobre 2002, celui qui devenait champion du monde quelques mois plus tôt inscrit un doublé dont une chevauchée fantastique dont il a le secret. A l'arrivée, victoire 3-0 à Marseille. Même sentence au Parc des Princes le 9 mars 2003. Auteur d'un but et d'une passe décisive, Ronaldinho fera encore chavirer l'enceinte du PSG.

Certains ont cité Ronaldinho 🇧🇷🤩Il a fait danser la samba aux joueurs de l’OM à plusieurs reprises 💃🕺pic.twitter.com/V3zy6jVW5S — Passion Saint-Germain (@Passion_SG_) October 13, 2022

Pedro Miguel Pauleta

Buteur à six reprises contre l'OM, Pedro Miguel Pauleta a également brillé dans les Classiques à une période où le PSG était bien moins dominateur. Fabien Barthez doit encore faire des cauchemars du lob de l'Aigles des Açores en 2004. Complétement excentré, le Portugais, collé à la ligne de sortie de but, parvient à redresser la balle pour tromper le portier marseillais. C'est l'un des buts les plus mémorables de l'histoire des Classiques. Ce 25 avril 2004, Pauleta inscrira d'ailleurs un doublé pour offrir la victoire au PSG (2-1).

