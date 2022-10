Foot - PSG

PSG : La révolution de Galtier va faire de grosses victimes

Publié le 17 octobre 2022 à 16h00

Arthur Montagne

A l'occasion de la réception de l'OM dimanche soir, Christophe Galtier a décidé de changer de système et d'opter pour une défense à quatre et un schéma en 4-3-1-2. Un changement qui a porté ses fruits et qui pourrait donc durer dans le temps. Et forcément, cela risque de faire des victimes au PSG.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Christophe Galtier n'avait pas touché à 3-4-1-2 qu'il jugeait le mieux adapté à son effectif. Néanmoins, après trois matches nuls consécutifs et avec les nombreuses absences dans le secteur défensif, le technicien français a décidé de tout changer contre l'OM dimanche soir en optant pour un 4-3-1-2. Un choix qui a porté ses fruits puisque le PSG s'est imposé (1-0). Par conséquent, Christophe Galtier n'écarte pas l'idée d'installer durablement ce système.

Un changement sur le long terme ?

« Avec la suspension de Sergio (Ramos) et la blessure de Dani, nous commençons évidemment à être très affaiblis dans le secteur défensif. Il est fort probable que nous poursuivions avec ce système en le travaillant et l’améliorant à l’entraînement. Dans la semaine, nous avons eu deux séances pour travailler au retour de Benfica. La première ne m’a pas donné satisfaction sur le plan du jeu, et celle d’hier (samedi) a en revanche été très satisfaisante. C’est pour ça aussi que nous avons démarré dans ce système. Il y a beaucoup d’échange et de partage avec mes joueurs. Ils doivent être convaincus que ça peut être intéressant pour l’équipe. J’ai rapidement eu un retour très positif hier après la séance », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Déjà des grands perdants ?

Par conséquent, cela risque de chambouler la hiérarchie et de faire des déçus. Dans un premier temps, si Christophe Galtier décide de conserver le 4-3-1-2, il va devoir faire des choix très forts afin de composer sa charnière centrale. Capitaine, Marquinhos semble intouchable, mais qui pour l'accompagner ? C'est là que l'entraîneur du PSG va faire des malheureux. Presnel Kimpembe, qui évolue axe gauche et qui a déjà plusieurs fois joué aux côtés du Brésilien, part avec une longueur d'avance, mais l'expérience de Sergio Ramos, qui semble enfin épargné par les pépins physiques, est également un sérieux atout. Sans oublier Danilo Pereira, blessé contre l'OM, mais qui réalise un excellent début de saison. Le Portugais peut toutefois évoluer un cran plus haut au milieu de terrain afin d'épauler Marco Verratti et Vitinha. Les deux autres perdants du nouveau système de Galtier semblent être Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Si leur place de titulaire n'est pas remise en cause, ils sont toutefois plus à l'aise dans un rôle de piston que de vrai latéral dans une défense à quatre. Reste désormais à savoir quels seront les choix de Galtier.