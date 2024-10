Playstation, entraînement… La journée type d’une star du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 25 ans, Achraf Hakimi joue aujourd’hui pour le PSG, club qu’il avait rejoint lors de l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan. Alors qu’on connait principalement le Marocain quand il est sur un terrain de football, on connait moins bien ce qu’il peut faire tout au long de ses journées. Quel est alors son quotidien ? Hakimi a tout dévoilé à ce propos.

Etre joueur de football, ce n’est pas seulement jouer des matchs toutes les semaines ou tous les 3 jours en fonction des différentes Coupes d’Europe. En effet, au quotidien, c’est également un mode de vie très stricte avec des rendez-vous à ne pas manquer. Quid alors du quotidien d’une star du football et notamment du PSG ? C’est ce qu’a révélé Achraf Hakimi. Evoluant aujourd’hui au sein du club de la capitale, le latéral marocain en a dit plus sur ce à quoi pouvait ressembler l’une de ses journées types.

« Je me réveille entre 8h et 8h15 »

C’est dans des propos accordés à GQ qu’Achraf Hakimi a fait ses révélations. Le joueur du PSG a alors fait savoir à propos de son quotidien : « Je me réveille entre 8h et 8h15, je me lève, ils me viennent on se lève et on va à l'entraînement. Nous arrivons au centre sportif vers 9h15, je prends le petit-déjeuner, je travaille avec les physiothérapeutes, je vais à la salle de sport, jusqu'à ce que l'entraîneur arrive pour le rendez-vous habituel et à 11h00 nous commençons l’entraînement ».

« Je passe les après-midi beaucoup plus tranquillement »

Mais ce n’est ensuite pas terminé pour Achraf Hakimi. Le Marocain a alors poursuivi, confiant : « Quand j'ai fini, je continue au gymnase avec des exercices spécifiques, je retourne chez le préparateur sportif et à 14h00 je suis à table. Je passe les après-midi beaucoup plus tranquillement, je reste à la maison à jouer avec la Playstation, des amis viennent me rendre visite et puis j'aime sortir dîner. J'aime essayer des plats que je ne connais pas et découvrir de nouveaux restaurants ».