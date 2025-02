Ousmane Dembélé en très bonne compagnie, les révélations !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en grande forme ces dernières semaines, Ousmane Dembélé a réussi à faire taire un peu les critiques à son sujet. Souvent pointé du doigt pour son manque d'efficacité dans la finition, l'attaquant français réussit pour le moment une grande année 2025. Formé au Stade rennais, il a eu la chance d'y croiser un ancien du PSG, Mevlut Erding, qui s'est livré sur ses qualités quand il était tout jeune.

Avant d'arriver au PSG en 2023, Ousmane Dembélé a débuté son aventure au Stade rennais, où il a été formé, avant de partir pour le Borussia Dortmund en 2016. Le joueur de 27 ans a toujours présenté des qualités footballistiques intéressantes mais il lui a toujours manqué quelque chose pour faire partie des tout meilleurs. Mevlut Erding se souvient d'un jeune garçon très ambitieux dans ses jeunes années, prêt à tout.

Dembélé bien épaulé par un ancien du PSG

Après avoir porté les couleurs du PSG entre 2009 et 2012, Mevlut Erding a joué au Stade rennais l'espace d'un an et a pu rencontrer Ousmane Dembélé dans sa progression à une époque où il était au centre de formation. « C’est un garçon que j’ai connu très tôt, il avait 13 ou 14 ans. Des fois je le récupérais, il marchait à pieds pour aller au centre de formation et je lui demandais à quel poste il jouait. Car il était assez frêle ,et il me disait "attaquant", je lui disais qu’il devait faire un peu de musculation car il était assez frêle pour un attaquant » débute-t-il dans Téléfoot dimanche.

« Il a un bagage technique impressionnant »

Si aujourd'hui on lui reproche de temps en temps son manque d'efficacité technique sur le terrain, à l'époque Ousmane Dembélé avait tapé dans l'œil de Mevlut Erding. « Je me souviens qu’il rigolait, il ne se fixe aucune limite. Il a un bagage technique, il est imprévisible, il peut tirer pied gauche, pied droit, feinte. Il est impressionnant » poursuit l'ancien international turc, qui a arrêté sa carrière en 2022.