«On a mangé de la m**** avec le PSG» : Neymar prend encore très cher

La rédaction

Depuis la défaite face au Real Madrid en 2022 en huitième de finale de la Ligue des Champions (3-2 cumulé) et les insultes proférés par le CUP, principal groupe de supporters du PSG à l'encontre de Neymar et Messi, le torchon brûle. Les deux derniers cités ne venaient plus saluer les supporters après les matchs, n'ayant pas digéré les insultes. Mais pour Daniel Riolo, ce comportement est honteux.

L'éditorialiste de RMC , Daniel Riolo s'est montré très sévère avec Lionel Messi et Neymar, concernant leur comportement à ne pas aller voir les supporters du PSG après chaque match. Pour lui, venir saluer les supporters est la moindre des choses.

«Viens me saluer, je vaux quelque chose !»

Dans l'émission Zack en roue libre présentée par Zack Nani sur Twitch , Daniel Riolo fustige le comportement de Neymar et Messi : « Que des joueurs, peu importe si c'est Miss Monde ou Miss Univers, ne viennent pas saluer le public, c'est inadmissible. Que tu sois Messi, Neymar, Pelé ou Maradona, j'en ai rien à foutre. Je ne comprends pas qu'un supporter du PSG puisse admettre ça. Je ne suis pas une merde, viens me saluer, je vaux quelque chose ! Je participe à la vie de mon club, toi quand tu ne seras plus là, nous on sera encore là. »

Zidane au PSG, un ancien rival va l’aider https://t.co/5DOjkAekku pic.twitter.com/RiSjVGRPoN — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

«On a mangé de la merde»