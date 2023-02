Catastrophe au PSG, le Qatar explose

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Qatar perd patience. Après un début d'année 2023 médiocre, les responsables du PSG pourraient bien trancher dans le vif dans les prochaines semaines. La première victime pourrait être Luis Campos, qui enchaîne les échecs depuis son arrivée. Le conseiller sportif du club parisien n'est pas certain de conserver son poste la saison prochaine, tout comme Christophe Galtier.

La victoire obtenue face au LOSC ce dimanche (4-3) donne un bol d'air au PSG, mais ne dissipe pas les doutes apparus ces dernières semaines. Le club parisien a enchaîné trois défaites consécutives, ce qui n'était plus arrivé depuis 2011, et l'arrivée du Qatar dans la capitale. Silencieux ces derniers jours, Nasser Al-Khelaïfi observe de près la situation, depuis Doha. Le match de Ligue des champions face au Bayer Munich, prévu le 8 mars prochain, pourrait marquer un nouveau tournant dans le projet QSI.





Luis Campos sur la sellette

En effet, une élimination en huitièmes de finale de C1 pourrait avoir des conséquences directes sur l'avenir de Christophe Galtier, mais surtout de Luis Campos. Arrivé l'été dernier au PSG dans un rôle de conseiller sportif, le Portugais est déjà sur la sellette. Selon les informations de Foot Mercato, le Qatar pourrait vite tourner la page Campos et miser sur un autre profil.

Un recrutement désastreux

Les reproches faits à Luis Campos sont nombreux. Le premier concerne évidemment le mercato. En quête d'un profil offensif et d'un défenseur central lors du mois de janvier, le Portugais a échoué puisque aucune recrue n'a posé ses valises dans la capitale. Par ailleurs, les recrues estivales peinent à s'intégrer dans le projet du PSG et à monter en puissance.

Le PSG ne montre pas son meilleur visage sur le terrain