Le PSG s’est manqué avec Neymar, Messi va revivre

Pierrick Levallet

Malgré la victoire contre le LOSC ce dimanche (4-3), le PSG a appris une terrible nouvelle. Sorti sur civière, Neymar souffre d'une blessure à la cheville et est incertain pour le match retour contre le Bayern Munich le 8 mars prochain. Christophe Galtier va devoir trouver une solution pour le remplacer. Et c'est Lionel Messi qui pourrait en profiter.

Sorti avec succès de la rencontre face au LOSC (4-3), le PSG a enfin mis un terme à sa série noire de trois défaites consécutives. Mais Christophe Galtier a également reçu un coup dur. Touché à la cheville, Neymar est sorti sur civière. Après de premiers examens, son absence est estimé à trois ou quatre semaines, et sa présence pour le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich est incertaine. Pourtant, le PSG a tout fait pour éviter cela.

Le PSG a tout fait pour éviter le pire avec Neymar

Comme révélé par Le Parisien , le PSG avait établi un programme de soins adapté pour Neymar à son retour du Mondial. Le club de la capitale voulait éviter au maximum les risques de rechute pour le Brésilien. Mais même avec cela, la star de 31 ans s’est blessée et pourrait manquer le choc retour face au Bayern Munich.

Messi va en profiter