Officiel : Le PSG annonce une grande surprise

Le PSG est en pleine évolution. Après avoir cédé une partie des parts du club parisien à un nouvel actionnaire minoritaire il y a plusieurs mois, le club de la capitale a officialisé ce lundi le lancement d’un partenariat prestigieux avec le groupe producteur de vins et spiritueux Pernod Ricard.

Le PSG en constante progression. Si depuis l’arrivée de QSI a la tête du club en 2011, Paris s’est peu à peu élevé comme l’un des clubs avec le meilleur marketing possible, les dirigeants franciliens souhaitent désormais se focaliser sur le sportif, et sur la construction d’une équipe jeune et collective.

De nouveaux partenaires influents autour du PSG

Néanmoins, cela n’empêche pas le PSG de se montrer opportun concernant certaines opérations marketing, ou encore concernant certains partenariats, ou même d’investissements. En décembre 2023, QSI cédait notamment 12,5 % du club de la capitale à Arctos Sport Partners, un groupe Américain spécialisé dans les franchises de sport. Plus récemment, c’est avec la superstar de la NBA Kevin Durant que le PSG a fait affaire Apparu au Campus de Poissy il y a quelques semaines, le joueur des Suns de Phoenix a investi minoritairement dans le club parisien, qui espère faire prospérer son image aux États-Unis.

Le PSG s’associe officiellement avec Pernod Ricard

Ce lundi, le PSG a d’ailleurs officialisé un nouveau partenariat. Le club parisien s’associe avec le groupe de spiritueux Pernod Ricard, comme cela a été évoqué par le biais d’un communiqué : « Le Paris Saint-Germain annonce son partenariat avec Pernod Ricard. Ce nouveau partenariat mondial est le premier du genre pour Pernod Ricard, qui mettre en valeur l’intégralité du catalogue de marque premium du Groupe […] Pernod Ricard devient désormais un partenaire officiel mondial et sera le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club, avec des droits de visibilité et de communication dédiés ainsi que des expériences sur mesure ».