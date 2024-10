Neymar au PSG, c'est «choquant» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, le PSG cassait sa tirelire pour s'offrir les services de Neymar. Le club de la capitale n'avait alors pas hésité à débourser 222M€ et faire du Brésilien le joueur le plus cher de l'histoire. Neymar sera alors resté jusqu'en 2023 à Paris, l'occasion pour lui d'impressionner ses coéquipiers parisiens. Ça a notamment été le cas de Kays Ruiz.

Pour sortir de l'ombre de Lionel Messi au FC Barcelone, Neymar avait fait le choix de rejoindre le PSG à l'été 2017. Un transfert historique puisque le Brésilien est aujourd'hui encore le joueur le plus cher de l'histoire (222M€). Neymar sera donc resté 7 saisons du côté de la capitale français, connaissant de très bons moments même si les derniers mois ont été plus compliqués. Il n'empêche que les joueurs du PSG ont apprécié côtoyer le désormais joueur d'Al-Hilal au quotidien. Ce n'est pas Kays Ruiz qui dira le contraire, lui a complètement été impressionné par ce qu'il a vu de son ex-coéquipier.

« C'est quoi ce joueur de malade mental »

« Neymar ? Il est choquant. Je vais raconter une anecdote, en plus il me l’a fait à moi. Conservation de balle, deux touches. Normalement, deux touches, tu contrôles, tu fais la passe. Sauf que lui, il reçoit le ballon, je vais sur lui, virgule, petit pont, passe. Il me fait virgule petit pont. Je me dis mais c’est quoi ce joueur de malade mental. Sinon une fois, on fait jeu réduit en marquage individuel. Ils mettent sur qui ? Neymar. Pendant 10 minutes, que du recul frein. En plus, il essayait tous les gestes, arc-en-ciel. Tu ne peux même pas prendre le ballon », a d'abord lâché Kays Ruiz lors d'un live avec Ange GR.

« Ce que tu lui as fait c'est une dinguerie »

L'ex-joueur du PSG a ensuite ajouté à propos de Neymar : « En plus, Ney c’est une personne extraordinaire. Les gens le critiquent, mais c’est un mec comme ça. Tu penses qu’il est hautain, mais il a la tête sur les épaules, il est gentil. Il me conseillait. Autre anecdote, on m’envoie à l’échauffement avec Neymar contre Monaco, ils appellent Neymar et ils m’appellent en même temps sauf que j’entends pas. Donc je vais me rasseoir sur le banc, je vois Tuchel il me crie dessus. On rentre en même temps avec Neymar. Je contrôle le ballon et je mets semelle petit pont. Fin du match, on va dans la douche, Neymar me regarde et me dit en espagnol « ce que tu lui as fait c’est une dinguerie » ».