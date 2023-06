Messi vit un calvaire au PSG, il avoue tout

Jean de Teyssière

Lionel Messi a annoncé quitter le PSG à la fin de son contrat, fin juin 2023. S'il est officiellement encore à ce jour un joueur du PSG, la Pulga doit préparer son déménagement vers la Floride puisqu'il jouera pour l'Inter Miami la saison prochaine. En attendant, il se remémore sa période parisienne et évoque les années difficiles, la première marquée par le Covid et la seconde par son sacre en Coupe du monde face aux Bleus de Kylian Mbappé.

Arrivé en 2021, Lionel Messi devait faire passer un cap au PSG, dans sa recherche de sacre en Ligue des Champions. Bilan après deux ans de Messi : deux éliminations en huitièmes de finale. L'Argentin n'a jamais vraiment réussi à se faire adopter du public du Parc des Princes et a été de nombreuses fois sifflé par ses propres supporters. Dans une interview accordée à BeIN Sports , le champion du monde 2022 revient sur cette histoire d'amour qui n'a jamais pu commencer et tente d'en expliquer les raisons.

La Coupe du monde, le début de la fin pour Messi au PSG ?

Dans des propos rapportés par Le Parisien , Lionel Messi estime que la finale de la Coupe du monde remportée par l'Argentine face aux Bleus de Mbappé a pu expliquer certains sifflets des supporters du PSG : « C'était juste le fait de revenir dans le pays que nous avions affronté en finale et (contre qui nous avions) remporté la Coupe du Monde. En dehors de ça, rien n'a changé pour moi et mes objectifs au club sont restés les mêmes qu'avant d'être champion du monde. Je ne sais pas si pour eux c'était pareil ou différent de me voir en France après avoir gagné la finale, mais pour moi cela n'a rien changé, vraiment. »

« J'ai contracté le Covid, j'ai vu que mon retour ne serait pas pareil »