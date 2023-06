«C’est exceptionnel» : Le PSG sous le charme d’une pépite

Benjamin Labrousse

Malgré une saison décevante, le PSG peut tirer quelques points positifs de cet exercice 2022/2023. Parmi ces derniers, la révélation au plus haut niveau du jeune Warren Zaïre-Emery. Seulement âgé de 17 ans, le natif de Montreuil n’a pas tout le temps été utilisé à son meilleur poste, mais a pourtant démontré un énorme potentiel. De quoi ravir le directeur du centre de formation Luca Cattani.

Cette saison du PSG aura été synonyme de nombreux records. En mars dernier, Kylian Mbappé est officiellement devenu le meilleur buteur de l’histoire du club parisien en inscrivant son 201ème but sous les couleurs parisiennes face à Nantes. En août 2022, le PSG déroule sur la pelouse de Clermont (0-5). Entré en jeu à la 82ème minute âgé de 16 ans, 4 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery a battu le record de précocité en devenant le plus jeune joueur de l’histoire du PSG. Titulaire quelques mois plus tard face à Châteauroux en Coupe de France, WZE deviendra également le plus jeune titulaire du club de la capitale.

Fiasco pour le PSG, Messi lâche un terrible aveu sur Neymar https://t.co/m7XPQFhGBZ pic.twitter.com/LYODb9TLbB — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

« Ce qu'a été capable de faire Warren, c'est exceptionnel »

Interrogé au sujet de Warren Zaïre-Emery dans un entretien accordé à l’Équipe, le directeur du centre de formation du PSG Luca Cattani s’est forcément réjoui de cette explosion au plus haut niveau. « Il est top. Ce qu'a été capable de faire Warren (Zaïre-Emery), c'est exceptionnel. Je n'ai pas en mémoire, pas uniquement au PSG mais aussi dans d'autres grands clubs, d'un jeune joueur monté chez les pros à 16 ans et qui a eu l'opportunité de jouer des matches avec l'exigence qu'il y a, techniquement et athlétiquement » .

« Le plus impressionnant avec Warren, c'est sa mentalité »