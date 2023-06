PSG : Mbappé lâche un énorme message à Messi

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Lionel Messi ne sera très bientôt plus un joueur du PSG. Le départ de l’Argentin vers l’Inter Miami est désormais acté et il évoluera très bientôt en MLS. Avant cela, le septuple Ballon d’Or fête ce samedi ses 36 ans. Pour l’occasion, Kylian Mbappé lui a envoyé un beau message sur les réseaux sociaux.

Arrivé il y a près de deux ans en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi s'apprête à quitter le PSG comme il l’a rejoint, libre de tout contrat. L’Argentin n’a finalement pas prolongé son contrat avec le club de la capitale et a déjà annoncé sa prochaine destination. Le septuple Ballon d’Or quitte l’Europe pour s’envoler en direction des États-Unis, en MLS, où il évoluera désormais sous les couleurs de l’Inter Miami.

Messi fête ses 36 ans

Le mariage entre le PSG et Lionel Messi n’aura jamais réellement pris. La Pulga et sa famille ont eu du mal à s’adapter à la vie parisienne après toutes ces années passées à Barcelone. Des difficultés sur lesquelles Lionel Messi est revenu récemment dans un entretien accordé à beIN SPORTS , mais également sur sa relation compliquée avec les supporters du PSG. Cela n’a pas empêché le club de la capitale de lui souhaiter un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux. En effet, Lionel Messi fête ce samedi 24 juin ses 36 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Merci pour ces deux années passées ensemble à Paris »