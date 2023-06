Messi balance tout sur son calvaire au PSG

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, Lionel Messi ne sera bientôt plus un joueur du PSG. L’Argentin s'apprête à rejoindre l’Inter Miami en MLS, mais avant cela, il s’est confié sur ses deux saisons parisiennes dans un entretien accordé à beIN SPORTS. Il s’est notamment exprimé sur son arrivée dans la capitale française et ses difficultés d’adaptation.

S’il a d’ores et déjà annoncé qu’il allait rejoindre l’Inter Miami en MLS, Lionel Messi sera encore un joueur du PSG pendant une semaine. Le contrat de l’Argentin arrive à son terme le 30 juin prochain, après deux saisons passées sous les couleurs du club de la capitale. Une histoire qui avait débuté lors de l’été 2021, quand Lionel Messi avait été contraint de quitter le FC Barcelone.

Messi revient sur son adaptation compliquée au PSG

Dans ces conditions, la Pulga a pris la direction du PSG, où il a été accueilli en grandes pompes, que ce soit par le club ou les supporters. Mais l’aventure parisienne de Lionel Messi aura finalement été faite de haut et surtout de bas. Ce n’est plus un secret pour personne, le septuple Ballon d’Or a eu du mal à quitter Barcelone et à s’adapter à son nouvel environnement au PSG. Des difficultés sur lesquelles il est revenu, dans un entretien accordé à beIN SPORTS .

« Ça a été difficile de m’adapter à ce changement »