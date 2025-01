Mercato : Le PSG a signé plus fort que Verratti

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG peut respirer. Grâce à sa victoire sur Manchester City au Parc des Princes ce mercredi soir, le club parisien se replace au classement de la Ligue des champions. Les joueurs ont été au niveau, notamment les plus jeunes comme Joao Neves, considéré comme le digne successeur de Marco Verratti. Pour certains, il est plus complet que l'international italien.

Étrangement, cette jeune équipe du PSG a fait preuve d’une étonnante maturité. Lorsqu’ils ont été menés 2-0 par Manchester City, les joueurs ne se sont pas affolés et ont continué à mettre la pression sur les soldats de Pep Guardiola. Avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, Joao Neves a mené la révolte en inscrivant le troisième but de son équipe et en étant sur tous les bons coups. A seulement 20 ans, l’international portugais, arrivé l’été dernier, a réalisé la partie la plus aboutie.

« C’est un joueur extraordinaire »

Ancien international français, Vikash Dhorasoo a noté quelques similitudes avec Marco Verratti, ancien membre du PSG. « Il est peut-être plus complet que Verratti. Il a d’autres arguments, notamment la capacité à aller se projeter beaucoup plus pour marquer des buts et délivrer des passes décisives. Il tire au but, il frappe des deux pieds, il met le pied. C’est un joueur extraordinaire » a-t-il confié à L’Equipe de Greg.

« Ce sera certainement un leader »

Journaliste pour le quotidien, Régis Dupont lui promet un avenir radieux. « C’est quelqu’un de fédérateur, qui sur le terrain sait attirer les joueurs autour de lui. Ce sera certainement un leader. Est-ce qui sera LE leader ? Pas sûr parce que ce n’est pas un joueur de stats. Ce sera un joueur qui mettra des buts parce qu’il est dynamique et fort en bas du corps. Il pourrait être un leader à la Didier Deschamps plutôt que Zinédine Zidane » a déclaré ce spécialiste du football portugais.