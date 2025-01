Mbappé : Le PSG réagit à sa nouvelle prouesse !

Thomas Bourseau

A 26 ans, Kylian Mbappé a doublé Thierry Henry, légende du football français, au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions grâce à sa 51ème réalisation. Mercredi soir, Mbappé a certes inscrit un but gag contre le RB Salzbourg (5-1), mais n’a plus que Karim Benzema devant lui en tant que compatriote. De quoi faire réagir Achraf Hakimi, son ancien coéquipier au PSG et son ami.

Décidément, Kylian Mbappé a retrouvé ses jambes et de sa superbe ces derniers temps sous le maillot merengue. Dans la lignée de sa forme et de son but inscrit début décembre sur la pelouse de l’Atalanta (3-2), sa deuxième réalisation en Ligue des champions avec le club merengue, Mbappé a remis ça mercredi soir dans le cadre de la réception du RB Salzbourg au Santiago Bernabeu (5-1).

Le but gag de Mbappé lui permet de dépasser Thierry Henry !

Entre le doublé de Rodrygo Goes et celui de Vinicius Jr, Kylian Mbappé a marqué un but gag à la 48ème minute de jeu. Au retour des vestiaires, le numéro 9 du Real Madrid a profité d’un mauvais timing du gardien Janis Blaswich pour lui chiper le ballon dans les pieds et marquer dans le but vide.

Bien évidemment pas la réalisation la plus difficile de sa carrière, il a d’ailleurs été lui-même choqué par son but comme en attestait sa réaction au moment de le célébrer. Le sourire aux lèvres, Mbappé a écrit un peu plus sa légende en Ligue des champions. La cause ? Thierry Henry.

Hakimi : «Je suis content du but de Mbappé, c’est mon ami»

En effet, Kylian Mbappé a inscrit le 51ème but de sa carrière dans la reine des compétitions de clubs en Europe. Thierry Henry en avait mis 50 tout le long de sa carrière avec l’AS Monaco, Arsenal et le FC Barcelone. Désormais, il n’y a plus qu’un Français devant Mbappé au classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions : Karim Benzema et ses 90 buts.

En zone mixte, et dans la foulée de la victoire acquise par le PSG contre Manchester City mercredi (4-2), Achraf Hakimi a réagi à ce nouveau palier atteint par son ami Mbappé. « Je suis content du but de Mbappé, c’est mon ami ». a confié le défenseur du PSG dans des propos relayés par Foot Mercato.