Transferts à 70M€ : Le plan du PSG avec Barcola !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors de ce mercato hivernal, le PSG a frappé fort avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Pour s’offrir le Géorgien, le club de la capitale a déboursé 70M€. Mais voilà que ce recrutement pose question vis-à-vis de Bradley Barcola. Quid alors de l’international français ? On en sait plus sur les intentions du PSG.

Comme le10sport.com vous l’a révélé, Khvicha Kvaratskhelia sera la seule recrue du PSG lors de ce mercato hivernal. Après le Géorgien, aucun autre joueur ne rejoindra l’effectif de Luis Enrique. Le club de la capitale va donc se contenter de Kvara, arrivé de Naples en échange d’un chèque de 70M€. A 23 ans, Kvaratskhelia devrait prendre position sur l’aile gauche de l’attaque parisienne, ce qui va impacter Bradley Barcola. Le Français est-il alors en danger ?

Le PSG franchit un cap historique avec une valorisation de 4 milliards d'euros 🚀. Quelles conséquences pour l'avenir du club ? https://t.co/7OiiqPlfXD — le10sport (@le10sport) January 23, 2025

« Il n'y a aucune volonté de mettre à l'écart Barcola »

Le futur rôle de Bradley Barcola au PSG avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia est donc actuellement au coeur des débats. On attend donc de voir comment Luis Enrique va gérer ses armes offensives, mais le Français ne sera en aucun cas mis de côté. En effet, dans un chat pour Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin explique à propos du recrutement du Géorgien : « Il n'y a aucune volonté de mettre à l'écart Barcola mais de le faire progresser grâce à la concurrence et de mieux gérer son calendrier ».

« Il ne faut pas le cramer »

« Barcola a été beaucoup sollicité depuis un an. Il ne faut pas le cramer. Avec l'arrivée de Kvarat, la rotation avec Doué, Ramos, Lee et Dembélé va s'intensifier. Compte tenu du calendrier surchargé, ce n'est pas du luxe », a-t-il poursuivi. Rendez-vous maintenant à partir de la prochaine journée de Ligue 1, lors de laquelle le PSG affrontera Reims, pour voir comment Luis Enrique utilisera Khvicha Kvaratskhelia, qui pourrait faire sa grande première, et Bradley Barcola.