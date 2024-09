Mercato : 20M€ pour un crack, une annonce est lâchée au PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’hiver dernier, le PSG avait lâché 20M€ pour le recrutement de Lucas Beraldo. Arrivé en provenance de São Paulo, le défenseur central brésilien a réussi de bons débuts à Paris. Parfois capable, et utilisé au poste de latéral gauche par Luis Enrique, le joueur de 20 ans dispose de belles qualités selon Marquinhos.

Animé d’une nouvelle politique de recrutement, le PSG n’hésite plus à s’attacher les services de jeunes joueurs prometteurs. Lors du précédent mercato hivernal, les dirigeants parisiens avaient déboursé 20M€ pour le recrutement de Lucas Beraldo.

Luis Enrique apprécie beaucoup Lucas Beraldo

Très habile balle au pied, le défenseur né en 2003 a beaucoup plu à Luis Enrique qui a rapidement décidé de lui donner du temps de jeu. Le coach du PSG, qui réclame toujours plus de polyvalence chez ses joueurs, a d’abord testé Lucas Beraldo en tant que latéral gauche, avant que ce dernier se montre véritablement à son avantage en tant que défenseur central. « J'ai dit à plusieurs reprises que c'est un bon travail de la direction sportive, à un poste délicat pour nous. (...) On dirait que Lucas Beraldo sort du centre de formation, qu'il est Parisien. C'est fou la façon dont il s'est adapté. C'est formidable. Il a beaucoup de personnalité, beaucoup de qualités. Il s'adapte bien à notre idée de jeu. C'est généralement l'exception qui confirme la règle », expliquait un Luis Enrique bluffé par le jeune Brésilien en mars dernier.

« Le coach essaye de lui donner de bonnes expériences pour qu’il puisse jouer et s’adapter »

Une nouvelle fois titulaire ce dimanche soir face au LOSC (1-3), le joueur de 20 ans a été positionné à gauche en l’absence de Nuno Mendes. Auteur d’une prestation intéressante malgré quelques erreurs, Lucas Beraldo a été félicité par son capitaine et compatriote Marquinhos : « Le coach apprécie sa versatilité. Il a beaucoup plus de maturité, avec de l’expérience. Le coach essaye de lui donner de bonnes expériences pour qu’il puisse jouer et s’adapter. C’est déjà un grand joueur et il va encore s’améliorer ».