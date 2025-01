Meilleur qu’Al-Khelaïfi, un nouveau président au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2011, date du rachat du PSG par le Qatar, Nasser Al-Khelaïfi occupe le poste de président du club de la capitale. Un poste auquel ne dirait d’ailleurs pas non Daniel Riolo, estimant pourvoir faire mieux que celui qui l’occupe actuellement. Et à la place d’Al-Khelaïfi, le journaliste RMC saurait d’ailleurs quoi faire pour remettre le PSG sur le droit chemin.

Alors qu’on connait Daniel Riolo en tant que journaliste et consultant pour RMC, pourrait-on le voir à l’avenir comme dirigeant et pourquoi pas président du PSG ? Ça pourrait l’intéresser. En effet, pour le podcast Sous la Surface, Riolo a fait savoir en premier lieu : « Je n’ai pas l’impression qu’un jour je vais aller bosser dans un club. Je ne sais pas, je ne pense pas. D’abord, je ne sais pas si ça va me plaire. Avant même de me demander si on va me le proposer. Je n’y ai pas pensé. Les passerelles ont souvent existé, moi cette passerelle, je n’ai jamais sollicité, on ne m’a jamais proposé. Evidemment qu’à un moment, il y a très longtemps maintenant, j’ai un club, je me suis dit si jamais on devait me proposer, peut-être que ça me botterait quand même d’y aller. Ça ne s’est jamais produit. Mon club c’est le PSG ».

« Pour être président ok, je pense que je ferais largement mieux que celui qui est en place »

Intéressé à l’idée de travailler pour le PSG, Daniel Riolo n’irait toutefois seulement que pour le poste de président afin de remplacer Nasser Al-Khelaïfi. « A part pour le poste de président, je pense que je ne quitte pas L’After. Pour être président ok, je pense que je ferais largement mieux que celui qui est en place. Sinon il n’y a pas de postes qui vont m’intéresser. Je ne pense pas », a expliqué Riolo.

Les plans de Riolo comme président du PSG

Daniel Riolo a par ailleurs exposé quel serait son plan en tant que président du PSG. « Si je suis président du PSG, je fais quoi en premier ? Ce que je change ? Ce que j’amène ? Il y a plusieurs aspects. Le premier est le rôle du président à l’intérieur de tout le football français. Donc considérer que je ne suis pas tout seul dans mon championnat et que mon but n’est pas d’écraser le championnat mais faire en sorte qu’il soit concurrentiel pour le revaloriser, donc ça veut dire une entente comme font les Anglais, une entente avec les autres acteurs du championnat pour faire un championnat fort. Ce n’est pas du tout ce que fait le PSG. Renouer le lien avec tout le monde. Et puis après, pour ce qui es de la gestion de mon club, j’essaye déjà de définir quelle va être la politique globale de mon club. Depuis 10 ans, on a d’abord eu la construction, qui à mon sens a été une réussite. Ce qu’ils ont fait du club en terme de la notoriété mondiale, c’est parfait. Ils ont installé le club top 8-10. Le début est une réussite, après il y a le virage on prend des stars et aujourd’hui de faire le contraire. J’opte pour une ligne, je ne passe pas d’un coup je prends des stars mondiales à je n’en prends plus, quand j’en ai je ne sais pas les gérer, j’accepte tout d’eux, j’envoie de l’oseille dans tous les sens, je fais en sorte qu’ils ne veulent pas partir. Ça a été un des gros problèmes du club au moment où Neymar arrive, de retenir les mecs quand ils voulaient partir. C’est une erreur qui est majeure. Une des premières règles que je mets en place, c’est je ne retiens personne. Et quand je fais venir, je ne surpaye pas les mecs qui vont venir pour de mauvaises raisons. Ça serait une bonne base pour ce qui est de la politique sportive », a-t-il alors fait savoir.