 Mbappé puni par le PSG, une enquête est ouverte

Alexis Brunet

Après plusieurs mois de négociations et de tensions, Kylian Mbappé s'apprête à quitter le PSG. Le Français ne va pas prolonger son contrat avec Paris, et il devrait rejoindre le Real Madrid. Pour essayer de transférer son attaquant l'été dernier, ou du moins le faire prolonger, son club avait décidé de le placer dans un loft. Justement cette pratique pourrait être plus encadrée à l'avenir, une enquête a été ouverte pour éviter les abus.

L'été dernier, le PSG faisait face à Kylian Mbappé, et à son désir de ne pas prolonger son contrat. Le club de la capitale, et son président en tête avaient donc décidé de placer le Français dans un loft. Cela était un moyen de mettre la pression sur l'attaquant, et le pousser à quitter le club, afin de récupérer de l'argent, ou bien le faire prolonger.

Une enquête sur les lofts a été ouverte

A l’avenir, l’utilisation des lofts pourrait être plus encadrée. D'après L’Équipe , qui cite l'AFP, une enquête a été ouverte mardi par le parquet de Paris pour harcèlement et discrimination, après un signalement de Sullivan Jous, président de l'association Les ouvriers du vivre ensemble (LOVE). Ce dernier accuse les clubs d'abuser de cette méthode, pour faire plier les joueurs.

PSG : Signature imminente pour Mbappé, une folie à 16M€ est déjà prévue https://t.co/bNbiwEkQH7 pic.twitter.com/53s5vPGbDe — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Des règles existent déjà pour encadrer les lofts