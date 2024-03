PSG : Luis Enrique fait tout pour briser une malédiction

Amadou Diawara

Lors des deux dernières saisons, le PSG a vu plusieurs de ses joueurs se blesser très sérieusement. Pour pallier ce problème, le club de la capitale a décidé de prendre le moins de risque possible avec Marquinhos. Apte à jouer contre la Real Sociedad, comme annoncé par Luis Enrique, le capitaine du PSG ne sera pas utilisé avant la trêve internationale.

Lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Marquinhos n'a pas été aligné par Luis Enrique. Et pourtant, le capitaine du PSG était apte à jouer contre la Real Sociedad, comme l'a révélé le coach espagnol.

Le PSG ménage Marquinhos jusqu'à la trêve

« Je n'ai pas d'informations additionnelles. Il n'y a rien de très inquiétant, ni de grave. Il aurait pu jouer contre le Real Sociedad, mais tant qu'il ne sera pas à 100%, il n'y aura pas besoin de prendre de risques » , a avoué Luis Enrique en conférence de presse ce mardi après-midi. Via un communiqué publié sur son site officiel, le PSG a d'ailleurs annoncé que Marquinhos n'allait pas reprendre la compétition avant la trêve.

Le PSG ne veut plus prendre de risque