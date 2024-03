PSG : Luis Enrique a trouvé la solution pour cette star

Alexis Brunet

L'été dernier, le PSG a arraché Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Une bonne affaire pour le club de la capitale, car le Français n'aura coûté que 50M€ aux dirigeants parisiens. Mais malgré cela, une interrogation planait au sujet de l'état de forme de l'attaquant, notamment en raison de ses nombreuses blessures. Quelques mois plus tard, il semble que Luis Enrique a trouvé la solution pour éviter ce genre de problème avec son joueur.

Avec les départs de Lionel Messi et de Neymar l'été dernier, le PSG a mis de sacrés moyens pour reconstruire son attaque. Le club de la capitale a notamment misé sur des joueurs français. Luis Campos a signé dans ce sens un sacré coup, en mettant la main sur un champion du monde, Ousmane Dembélé. L'attaquant a quitté le FC Barcelone contre un chèque de 50M€. Une très bonne opportunité pour Paris, qui a donc signé un des meilleurs ailiers du monde, pour une somme relativement peu élevée.

Dembélé brille par ses passes décisives

Avec Randal Kolo Muani, ou bien Bradley Barcola, Ousmane Dembélé est donc l'un des exemples de ce recrutement français, tenté par le PSG. L'ancien Barcelonais est l'un des éléments les plus importants de l'effectif de Luis Enrique. L'attaquant a déjà signé onze passes décisives, en 31 matches toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison. En revanche, le joueur passé par le Stade Rennais manque encore de précision devant le but, puisqu'il n'a inscrit qu'un seul but sous le maillot parisien.

Mercato - PSG : Folie à 200M€, un mensonge éclate https://t.co/DNrBxlCYnO pic.twitter.com/5I83kJssJk — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Luis Enrique sait comment gérer Dembélé