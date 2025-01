Mbappé - PSG : La polémique qui refait surface !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Ce mercredi soir, le numéro 9 merengue va faire son retour en France, du côté de Brest. Toutefois, les supporters bretons devraient réserver un accueil hostile à Kylian Mbappé, et ce, à cause de son chambrage de la saison dernière.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a claqué la porte du Parc des Princes. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club parisien, la star de 26 ans a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier.

Mbappé sera de retour en France ce mercredi

Pour le compte de la huitième et dernière journée de la Ligue des Champions, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Brest ce mercredi soir. L'occasion pour Kylian Mbappé de faire son retour en France. Toutefois, le numéro 9 de Carlo Ancelotti ne devrait pas bénéficier d'un accueil chaleureux au Roudourou.

«Les supporters de Brest lui en veulent»

Présente dans l'émission le Canal Football Club ce dimanche soir, Margot Dumont a rappelé que les fans de Brest avaient une dent contre Kylian Mbappé. « Les supporters de Brest lui en veulent un peu, parce que, l'an dernier, lorsqu'il est venu à Brest avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1, il avait chambré le public brestois ; et ça, ils l'ont encore en tête. L'accueil pourrait donc ne pas être très chaleureux », a-t-elle déclaré sur Canal +.