Mbappé - PSG : Il annonce une deuxième affaire !

Axel Cornic

Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi ne devraient pas passer les vacances ensemble, puisqu’une guerre sans merci semble les opposer depuis plus d’un an. Mais une troisième personne liée au Paris Saint-Germain, se serait immiscée dans ce dossier explosif et aurait notamment exercé des pressions sur la star française ainsi que sur son entourage.

Les révélations des derniers jours ont dépeint un véritable scénario de film d’espionnage entre Kylian Mbappé, son entourage et son ancien club du PSG. Le premier accuse en effet les dirigeants parisiens de plusieurs actions douteuses et d’ailleurs. Dès la sortie des premières informations au sujet de la récente affaire de viol et d’agression sexuelle sortie en Suède, il a d’ailleurs accusé Paris dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

«Un avenir radieux» : Il l’annonce, le PSG a bouclé un gros coup https://t.co/V22BBK1Hy5 pic.twitter.com/9574f8XMqs — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

Chantage du PSG sur Mbappé ?

Tout aurait commencé en 2021, avec une affaire d’ordre privé qui aurait offert au PSG un gros moyen de pression sur Mbappé. Dès juin dernier, Romain Molina et Xavier Monnier avaient dévoilé dans une enquête publiée sur Blast que le joueur avait fait appel à un homme nommé Bob Bessedik, vraisemblablement bras droit de Nasser Al-Khelaïfi, pour l’aider. C’est à partir de là que les choses se seraient compromises, avec ce Bessedik qui aurait notamment demandé à la mère de l’attaquant de 25 ans un prêt de 100.000€.

« Il y a une deuxième affaire, qui se passe au Maroc »

Plusieurs sources expliquent que cette affaire d’ordre privé aurait également servi au PSG pour forcer la main de Kylian Mbappé en 2022, lorsqu’il a prolongé son contrat alors que tout le monde le voyait déjà au Real Madrid. Mais ce n’est pas tout, puisque Romain Molina évoque une autre histoire, impliquant également Bob Bessedik. « Il y a une deuxième affaire, qui se passe au Maroc, encore avec ce fameux Bessedik » a expliqué le journaliste, sur la chaîne YouTube Colinterview. « C'est très simple, le concierge de l’hôtel passe un appel au moment du check-in. Il y a eu plusieurs moyens de pression ».