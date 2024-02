Mbappé : Le PSG trahi par un autre phénomène ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus du départ de Kylian Mbappé qui est d’ores et déjà acté alors que l’attaquant avait initialement annoncé qu’il ne quitterait jamais le PSG libre, le club francilien pourrait être trahi par un autre de ses joueurs. En effet, Xavi Simons a lancé un appel du pied au jeune Etienne Michut pour l’inciter à quitter le PSG et rejoindre l’Ajax Amsterdam.

Le prochain mercato estival promet déjà d’être très animé au PSG ! La bombe du moment concerne Kylian Mbappé, puisque le capitaine de l’équipe de France a acté son départ libre en fin de saison pour s’engager avec le Real Madrid, et il a déjà annoncé la nouvelle aux dirigeants ainsi qu’à ses coéquipiers du PSG.

Mercato : Mbappé offre un transfert à 175M€ au PSG ! https://t.co/pPivFV6xZn pic.twitter.com/Kcv6nnwDiT — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Mbappé accusé de trahison ?

Un choix qui en a surpris plus d’un chez les supporters du PSG, et pour cause, Mbappé avait assuré par le passé qu’il ne partirait jamais libre du Parc des Princes sans rapporter au minimum une grosse indemnité de transfert. Cela ne sera pas le cas puisque l’attaquant tricolore arrive en fin de contrat, mais le PSG pourrait avoir une autre forme de trahison à gérer avec Xavi Simons.

Xavi Simons invite un crack du PSG à partir