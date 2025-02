Luis Enrique - PSG : Son secret dévoilé au grand jour !

Thomas Bourseau

Avec Luis Enrique, il semble que le vestiaire du PSG tire dans le même sens. Et ce n'est pas Marquinhos qui tiendra un discours différent. En interview sur le site du Paris Saint-Germain, le capitaine de l'équipe parisienne a noté un changement clé opéré par l'entraîneur espagnol.

Par le biais du documentaire basé sur sa première saison sur le banc de touche du PSG, Luis Enrique dévoilait aux caméras de Movistar+ qu'il n'aurait jamais accepté de prendre les rênes du groupe parisien si Neymar, Lionel Messi ET Kylian Mbappé étaient toujours tous ensemble au club. La raison ? Sa vision très spécifique du turnover et de la polyvalence qu'il comptait instaurer au PSG.

«L'esprit d'équipe et l'esprit collectif sont là»

Depuis le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, Luis Enrique a pu mener à bien cette transformation au sein de son effectif et ses attaquants se relaient en plein match ainsi que dans les onze de départ. Marquinhos a noté une montée en puissance du groupe de Luis Enrique ces derniers temps sur le site officiel du PSG. « Je pense que le groupe est monté en puissance au bon moment. Je pense que c'est vraiment important d'arriver à ce moment de la saison comme on l'est aujourd'hui. L'esprit d'équipe et l'esprit collectif sont là ».

«C'est ça notre force aujourd'hui»

« Je pense que c'est notre valeur aujourd'hui dans les matches qu'on fait. Même en championnat, ça ne change rien. Parfois le coach fait des changements, mais l'équipe continue avec le même esprit, la même intensité. Je pense que c'est ça notre force aujourd'hui. On a montré encore une fois sur ce barrage de Champions League qu'on est venu et qu'on a grandi au bon moment ». a assuré Marquinhos par le biais d'un discours relayé par CulturePSG.