Luis Enrique enchaîne les problèmes au PSG

Pierrick Levallet

Successeur de Christophe Galtier au PSG, Luis Enrique était arrivé dans la capitale avec une idée bien précise de sa composition d’équipe. Mais depuis le début de saison, le technicien espagnol fait face à de nombreux casse-têtes. Entre son attaque, son milieu de terrain et sa défense, l’ancien sélectionneur de l’Espagne doit constamment se creuser la tête pour sa composition d’équipe. Et cela ne semble pas près de s’arrêter.

Après une saison éprouvante, Christophe Galtier a été démis de ses fonctions au PSG. La direction parisienne l’a alors remplacé par Luis Enrique, qui était sans poste depuis son départ de la sélection espagnole. L’ancien entraîneur du FC Barcelone arrivait avec une tactique bien définie. Mais depuis son arrivée, Luis Enrique enchaîne les dilemmes au PSG.

Dilemme pour Luis Enrique avec l’attaque du PSG

Le coach de 53 ans a d’abord dû faire face à un casse-tête dans le secteur offensif. Si Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont indiscutables, Luis Enrique doit néanmoins choisir un troisième joueur en attaque. Depuis le début de saison, il a le choix entre Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Marco Asensio. Si le premier semble avoir la préférence de l’Espagnol pour le moment, l’ancien crack de l’OL commence à se montrer intéressant. Le Portugais et l’ex-joueur du Real Madrid sont également des options, même si Luis Enrique a l’air de préférer les deux premières.

Le milieu de terrain pose également un casse-tête

Ce n’est pas le seul dilemme auquel l’entraîneur du PSG est confronté. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte et surtout Warren Zaïre-Emery ont gagné leur place. Trois joueurs se disputent néanmoins le dernier emplacement dans l’entrejeu. Vitinha ne semble pas vraiment faire l’unanimité aux yeux de Luis Enrique, Kang-In Lee peut évoluer dans cette position et Fabian Ruiz s’est montré à son aise avant sa blessure. Le technicien parisien doit donc trancher entre ces trois éléments presque à chaque match.

Nouveau problème en défense pour Luis Enrique ?

Enfin, le secteur défensif devrait proposer un nouveau casse-tête à Luis Enrique. Avec le retour de Nuno Mendes qui se profile, l’Espagnol va sans doute devoir revoir ses plans. Lucas Hernandez, recruté en qualité de défenseur central, dépanne dans le couloir gauche depuis le début de saison. Milan Skriniar en a profité pour se faire une place aux côtés de Marquinhos. Mais le retour de Nuno Mendes pourrait tout chambouler. Le jeune joueur portugais pourrait retrouver sa place, ce qui obligerait Luis Enrique à choisir entre Lucas Hernandez et Milan Skriniar pour accompagner Marquinhos. L’ancien sélectionneur de l’Espagne va devoir se creuser la tête, encore une fois.