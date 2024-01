PSG : La mère de Kylian Mbappé se fait clasher de partout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, ne s'est pas faite que des amis dans le milieu du football ces derniers mois. Beaucoup d'agents l'ont critiqué après que cette dernière ait ouvert une agence consacrée à la gestion des contrats de sportifs professionnels. En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a été l'un de ses premiers clients.

Fayza Lamari se fraye une place dans le milieu du football. Selon L'Equipe , la mère de Kylian Mbappé a lancé sa société en juin 2022. Celle-ci a pour but de gérer la carrière de sportifs professionnels. L'un de ses premiers clients à été son fils. Lamari est devenue également la conseillère d'Ethan Mbappé, le petit frère. Les deux joueurs du PSG ont depuis été rejoints par Rayan Cherki (OL). Mais cette arrivée dans le monde de la représentation de sportifs professionnels ne fait pas l'unanimité. Agent respecté, Yvan Le Mée avait exprimé sa colère sur l'antenne de RMC.

Le Mée tacle la mère de Mbappé

« Je voulais monter un restaurant mais je ne sais pas faire à manger, donc je ne l’ai pas fait. A un moment, il faut juste être dans la réalité et faire ce que tu sais faire. Après, il y a deux niveaux. Il a celui du 'je m’occupe de mon fils' et il y a celui du 'je propose mes services à 20, 30, 100 joueurs'. Qu’elle s’occupe de son fils, elle le fait bien ou pas… La mère Rabiot l’a fait et il a fait sa carrière mais Véronique s’occupe uniquement d’Adrien, elle n’est pas allée proposer ses services à d’autres joueurs. » avait-il confié en juin dernier.

Fayza Lamari dans le viseur du clan Hakimi