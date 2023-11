PSG : La mère de Mbappé a choisi son prochain club ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une surprise n'est pas à exclure dans le dossier Kylian Mbappé. Alors que l'on pensait que la piste la plus probable menait au Real Madrid, voilà que la presse espagnole nous annonce qu'elle ne serait plus d'actualité. Alors quelle alternative pour la star du PSG ? A en croire les médias italiens, la mère de Kylian Mbappé pourrait bien se rapprocher de Liverpool.

L'avenir de Kylian Mbappé fait déjà les gros titres, et nous ne sommes qu'au mois de novembre. Signe si l'en est que ce dossier passionne, et pas seulement en France. En Espagne, son destin est régulièrement commenté. Et pour cause, la piste Real Madrid a longtemps été celle privilégiée. Elle l'est toujours, même si une information pourrait laisser penser qu'elle s'est refroidie.

La piste Real Madrid s'éloigne ?

Ce mercredi soir, La Cadena Ser annonce que le Real Madrid aurait décidé de se retirer de ce dossier, pour des raisons financières, sportives, mais aussi politiques. Une annonce qui intervient seulement quelques jours après le communiqué du club espagnol, qui réfutait des discussions avec Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG expire en juin prochain. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG. » pouvait-on lire.

La piste Liverpool ressurgit