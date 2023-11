Mercato : Deux clubs s’invitent à la fête pour Mbappé !

Pierrick Levallet

Le feuilleton Kylian Mbappé affole le mercato depuis plusieurs semaines maintenant. Alors que son contrat avec le PSG expire à l'issue de la saison, la star de 24 ans a vu le Real Madrid se retirer du dossier. Toutefois, l'international français disposerait encore de quelques prétendants, notamment en Premier League. Plusieurs clubs aimeraient mettre la main sur le champion du monde 2018.

Le futur de Kylian Mbappé s’écrit pour le moment en pointillés. L’international français est dans la dernière année de son contrat au PSG et sa prolongation dans la capitale n’est pas encore garantie. Les dirigeants parisiens souhaitent pourtant toujours voir Kylian Mbappé étendre son engagement. Le Real Madrid, de son côté, a décidé de ne pas recruter la star du PSG peu importe sa décision pour son avenir.

Chelsea et Liverpool en pincent pour Mbappé

Mais même sans les Merengue , Kylian Mbappé aurait quelques prétendants sur le marché des transferts. Le Bondynois serait toujours dans le viseur de Liverpool, qui suit l’attaquant de 24 ans depuis plusieurs années maintenant. Les Reds seraient d’ailleurs en plutôt bonne position pour s’attacher les services de Kylian Mbappé à l’issue de la saison à en croire la presse espagnole. Chelsea voudrait également mettre la main sur le joueur du PSG. Mauricio Pochettino dispose d’excellentes relations avec lui et voudrait le convaincre de rejoindre le projet de Chelsea, qui lui plairait.

Manchester United et Newcastle également dans la danse ?