Ligue 1 : Comment s'appelait le Paris Saint-Germain avant ?

En remportant le titre de Champion de France pour la 12ème fois à l'issue de la saison 2023-2024, le PSG a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football français en allant chercher ce record. Pourtant le club n'existe pas depuis très longtemps quand on le compare avec d'autres. En effet, officiellement, le Paris Saint-Germain Football Club a été créé en 1970 après la fusion de deux autres clubs.

Depuis un peu plus de dix ans, le PSG est devenu la référence en matière de football en France. Le club enchaîne les titres depuis l'arrivée du Qatar dans les finances et l'objectif est de remporter la Ligue des champions, un vrai objectif, afin de devenir le deuxième club français à réussir cette performance après l'OM en 1993. Pourtant le Paris Saint-Germain ne s'est pas toujours appelé ainsi et il a fallu attendre un moment pour le propulser vers les sommets. Tout cela est né d'une association entre deux clubs.

Création en 1970

En sortant du monde professionnel à la fin des années 1960, le Racing Club de France et le Stade français plongent légèrement la capitale française dans une situation difficile : il manque un club professionnel. Le Stade saint-germanois, basé à Saint-Germain-en-Laye et fondé en 1904, est alors promu au niveau National en 1970, deuxième division française, pendant que le Paris FC, qui vient de voir le jour en 1969, cherche un club auquel se rattacher. L'occasion est donc bonne pour les deux clubs qui fusionnent pour donner le Paris Saint-Germain Football Club en 1970.

Un vote aurait pu tout changer

Pressés par le temps, les deux clubs débutent en première division dès 1970 grâce à cette fusion qui a donné le Paris Saint-Germain Football Club. Mais ce nom aurait pu être modifié puisque deux ans plus tard, un vote a lieu à la demande de la Mairie de Paris par rapport au nom. Celle-ci exigeait que le club s'appelle tout simplement Paris Football Club. A 3 voix près, la demande est finalement rejetée et le nom de PSG restera tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le Paris FC décide alors de retrouver son indépendance et est toujours présent en Ligue 2.