Mercato - PSG : Grande nouvelle pour ce phénomène étranger !

Comme le10sport.com a pu vous le révéler en exclusivité sur ces derniers mois, le PSG fait partie des cadors intéressés par le prodige de Benfica João Neves. L’international Portugais de 19 ans est également suivi par Manchester United, qui devrait cependant se diriger vers Manuel Ugarte, laissant le champ libre au club parisien dans ce dossier. Explication.

Le mercato estival du PSG s’annonce très animé. Un remaniement du milieu de terrain pourrait d’ailleurs avoir lieu dans les prochains jours. En effet, cela fait désormais plusieurs semaines que l’avenir de Manuel Ugarte n’est plus du tout assuré au sein du club de la capitale. Et pour cause, si Paris n’est pas forcément vendeur, le club ne serait pas contre un départ de l’Uruguayen en cas de belle offre.

Le PSG à fond sur João Neves

De plus, Manuel Ugarte est très apprécié par Manchester United. Les Red Devils, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ce lundi, ont proposé une première offre d’un montant de 45M€ afin de convaincre Paris. Cependant, le PSG n’a pour le moment rien accepté du tout, l’avenir du numéro 4 étant désormais entre les mains de Luis Enrique. En parallèle, l’entraîneur du PSG apprécie toujours autant le jeune João Neves. A en croire les informations de RMC Sport, le prodige du SL Benfica serait la grande priorité parisienne au milieu de terrain sur ce mercato estival.

Manchester United lâche l’affaire, Benfica va vendre, ce dossier s’éclaircit pour le PSG

En effet, le 11 mai dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Luis Campos ainsi que l’état-major parisien appréciait particulièrement João Neves. Ce mercredi, O Jogo a lâché de grandes révélations dans ce dossier. Le média portugais révèle ainsi que Manchester United, principal concurrent du PSG pour le joueur de 19 ans, devrait se focaliser sur Manuel Ugarte, alors que le prix du Portugais est toujours de 120M€ (montant de sa clause libératoire). En revanche, bonne nouvelle pour la direction du PSG, car O Jogo révèle que le directeur sportif de Benfica, Rui Costa, se serait résolu à se séparer de João Neves cet été...