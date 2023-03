Les révélations sur les écarts de Mbappé et Neymar au PSG

La rédaction

Le PSG a encore été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour la cinquième fois après 2017,2018, 2019 et 2022. Une élimination qui met à mal la politique sportive du club depuis l'arrivée de QSI à la tête du PSG en 2011. Et pour Santiago Cañizares ancien gardien international espagnol qui a parlé avec Unaï Emery, le coach du PSG au moment de la célèbre remontada en 2017, tout est question de comportement, notamment de la part de Mbappé et Neymar.

Comment expliquer les difficultés du PSG à aller loin en Ligue des Champions quasiment chaque année ? Malgré des moyens colossaux déployés pour des joueurs de classe mondiale, le club de la capitale subit toujours les mêmes déceptions. Soit il n'y a rien à dire, soit le sort s'acharne et le PSG connaît une remontada que personne ne pouvait imaginer (Barcelone 2017, Manchester United 2019 et Real Madrid 2022).

« C'est un club qui se met la pression »

Santiago Cañizares, ancien gardien international espagnol donne son point de vue sur la politique sportive du club du PSG dans le quotidien espagnol Marca : « C’est un club qui se met la pression. Il commence à acheter des footballeurs sans trop savoir où ils pourront s’intégrer. Il exige de gagner la Ligue des champions et c’est une erreur de départ. »

« Neymar était souvent en retard à l'entraînement »