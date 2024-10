Le PSG victime d'une énorme inustice, il confirme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Outre la remontada, parmi les défaites les plus cruelles du PSG en Ligue des Champions, il y a également celle face à Manchester United en 2019. Un revers 1-3 avec un but fatal sur penalty de Marcus Rashford en fin de match. L'arbitre de la rencontre avait alors sifflé une main de Presnel Kimpembe. Entraîneur des Red Devils de l'époque, Ole Gunnar Solskjaer estime qu'il n'y avait pas de raison de sanctionner le joueur du PSG.

En 2019, après avoir battu Manchester United (0-2) à Old Trafford, le PSG avait de grandes chances de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il y avait toutefois le match retour à jouer et ça a viré au cauchemar pour les Parisiens, battus (1-3) et éliminés à cause de la règle du but à l'extérieur. Tout a basculé à quelques seconde de la fin du match quand une main de Presnel Kimpembe dans la surface a été sifflée. Marcus Rashford ne s'est alors pas fait prier pour transformer le penalty.

« Pour moi, il n'y a pas penalty »

Entraîneur de Manchester United lors de cette rencontre face au PSG, Ole Gunnar Solskjaer est revenu sur ce penalty. Et pour lui, il n'y avait rien de répréhensible comme il l'a expliqué pour France Football : « À la 89e, Dalot déclenche une frappe et nous offre un corner. Je tape des mains, mais je vois l'arbitre mettre sa main à l'oreille et partir voir le VAR. Je dois calmer mes joueurs sur le banc de touche. Ils sont comme des fous. L'arbitre doit prendre une décision et préférera toujours une équipe qui se comporte bien. Je suis certain qu'il ne va pas accorder le penalty. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas penalty ».

« Kimpembe se fait tirer dessus, il a le réflexe de se retourner »

« Je suis de l'ancienne école. Kimpembe se fait tirer dessus, il a le réflexe de se retourner, le ballon lui touche le bras... Mais il nous l'accorde ! Paul (Pogba) absent, c'était à Romelu (Lukaku) de les tirer. Mais je le vois passer le ballon à Marcus (Rashford). Je ne dis rien, je lui fais confiance. Quand il marque je dois rester calme, parce qu'il reste encore quatre minutes. Les quatre minutes les plus longues de ma vie... Romelu termine le match en défense. On tient. Victoire ! », a ensuite ajouté l'ex-entraîneur de Manchester United.