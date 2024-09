Le PSG tend la main à une légende !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable légende du football, Michel Platini a fait une sortie très surprenante en soumettant une proposition pour changer le mode de fonctionnement du football. Le triple Ballon d'Or pense à jouer à 10 contre 10 pour libérer de l'espace sur le terrain. Très vite l'idée a fait le tour des dirigeants et des observateurs du ballon rond puisque ce vendredi, c'est Luis Enrique qui a été interrogé sur le sujet en conférence de presse. Et il ne dit pas non...

Présent en conférence de presse à la veille du match contre le Stade de Reims ce vendredi, Luis Enrique a répondu aux questions des journalistes sur le PSG mais pas que. Depuis des années, on entend quelques idées émerger pour révolutionner le football sans pour autant qu'elles prennent de l'importance. Certains proposent de nouvelles règles à l'image de Michel Platini qui imaginerait bien un jeu à 10 contre 10.

Enrique ne dit pas non

Même s'il est difficile de se projeter, Luis Enrique a tenu à apporter une réponse aux propos de Michel Platini et visiblement, il serait prêt à voir de nouvelles règles débarquer dans le football. « Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé à cela. Il y a beaucoup d'options qui peuvent améliorer notre sport. Si Michel Platini l'a dit, il y a certainement une réflexion. Je suis ouvert aux situations qui peuvent améliorer le foot. Si peu de joueurs sur un si grand terrain, ça peut être intéressant. Aux JO, j'ai découvert le rugby à 7 et le basket 3x3. Je ne peux pas me prononcer à ce sujet mais je suis ouvert à toutes choses qui peuvent améliorer notre sport » déclare l'entraîneur du PSG.

Platini veut retrouver un football offensif

Présent jeudi dans l'émission de RMC Rothen s'enflamme, Michel Platini aimerait beaucoup voir du changement. « Peut-être qu'il faudrait enlever un joueur, jouer à 10. Le football, on l'a fait à 11 en 1900, mais en 1900 ils couraient moins qu'aujourd'hui, ils étaient moins costauds, ils allaient moins vite. Aujourd'hui, on fait plus de passes en avant qu'en arrière, dans le jeu de possession il y a beaucoup de passes. Je ne critique pas. Mais les gens de ma génération qui ont connu un football plus offensif ne s'y retrouvent pas » justifie l'ancien capitaine de l'Equipe de France.