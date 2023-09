Le PSG règle deux problèmes en un seul coup !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dimanche soir, le PSG a largement dominé l'OM en championnat, et cette rencontre a également permis à Randal Kolo Muani ainsi qu'à Gonçalo Ramos de chacun débloquer leur compteur sous leurs nouvelles couleurs. Un véritable soulagement pour les deux nouveaux buteurs du PSG.

C'est un fait, le PSG a vécu un mercato estival très agité avec pas moins de treize nouvelles recrues attirées au cours de cette période. Et avec les départs de Lionel Messi et Neymar, le club de la capitale a décidé de tout révolutionner, attirant notamment deux purs numéros 9 pour les remplacer avec Gonçalo Ramos (prêté par Benfica avec une option d'achat obligatoire de 80M€) et Randal Kolo Muani (arrivé de Francfort pour 75M€ + 15M€ de bonus). Et les deux hommes, qui n'avaient pas réussi jusqu'ici à marquer le moindre but avec le PSG, ont enfin débloqué leur compteur dimanche soir en championnat contre l'OM (4-0).

Ramos est soulagé

Interrogé au micro de Prime Video après la rencontre, Gonçalo Ramos, auteur d'un doublé, a été le premier a afficher son soulagement : « Je suis content parce que nous obtenons une grosse victoire face à une bonne équipe. Le fait de réussir à marquer mes premiers buts joue aussi (sourire). C’est spécial, c’est clair. Je vais en profiter mais demain sera déjà un autre jour et il faudra déjà se concentrer sur le prochain match », a confié le numéro 9 portugais du PSG.

« J'ai réalisé mon premier rêve »