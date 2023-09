Un joueur du PSG balance tout sur la surprise contre l'OM

Thibault Morlain

Ce dimanche, pour affronter l'OM, Luis Enrique a surpris tout le monde dans sa composition d'équipe. En effet, l'entraîneur du PSG avait décidé de se passer des services de Vitinha, optant pour un profil plus offensif avec Bradley Barcola. Un choix qui a fait énormément parler avant la rencontre et sur lequel est d'ailleurs revenu le joueur du PSG après le match.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique avait l'habitude de titulariser Vitinha dans son milieu à 3 au PSG. Mais face à l'OM, l'Espagnol a innové. Dans une composition ultra offensive, le Portugais a pris place sur le banc de touche et la surprise du chef s'est alors nommée Bradley Barcola.

« Il ne m'a pas prévenu »

Titulaire à la surprise générale, Bradley Barcola n'était absolument pas au courant du choix de Luis Enrique. En effet, en zone mixte après la rencontre, le joueur du PSG a expliqué : « Avant chaque match, je me conditionne comme si j'allais commencer. Quand on a fait la causerie, le coach a mis l'équipe et j'ai vu que j'étais titulaire. Il ne m'a pas prévenu ».

Luis Enrique sous le charme de Barcola