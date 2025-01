Le PSG réalise un coup historique !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’est pas coutumier des remontées au score en Ligue des champions, c’est plutôt l’inverse d’ailleurs. Mercredi, contre Manchester City et après avoir été mené deux buts à 0, le PSG a inversé la tendance et s’est offert les Skyblues (4-2). Une première dans son histoire avec la C1. Et pour témoigner d’une remontada similaire dans un match, il faut remonter à mai 2012 sous Carlo Ancelotti.

Mercredi soir, le Parc des princes a pu fêter le succès du PSG qui a pris forme pendant la seconde période du choc de la 7ème journée de saison régulière entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, deux équipes mal classées qui jouaient leur avenir en C1. Cette rencontre a tourné en faveur du champion de France, pourtant mené par deux buts à la 53ème minute.

Le PSG signe une remontée victorieuse après avoir été mené de 2 buts en LDC, c’est inédit !

Pour la première fois de son histoire en Ligue des champions, le PSG est sorti victorieux d’un match au cours duquel il courrait derrière deux buts (4-2). C’est en effet la statistique communiquée par Opta Jean sur son compte X mercredi soir, dans la foulée du succès du Paris Saint-Germain de Luis Enrique qui a remporté sa bataille tactique face à Pep Guardiola.

Luis Enrique imite Carlo Ancelotti !

D’ailleurs, Luis Enrique est le premier entraîneur du PSG de l’ère QSI depuis Carlo Ancelotti à effectuer ce genre de remontée au score. Opta Jean souligne en outre dans son post que la dernière victoire du Paris Saint-Germain arrachée après avoir mené par deux buts remonte au mois de mai 2012, contre Valenciennes en Ligue 1 (4-3). Une attente de près de 13 ans donc…