Le PSG réagit à un énorme malaise !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani est à la peine au PSG. En effet, l'attaquant de 25 ans a de moins en moins de titularisations sous la houlette de Luis Enrique. S'il a été aligné d'entrée sur la pelouse de l'OGC Nice, Randal Kolo Muani a été sorti dès la mi-temps. Mais comme l'a affirmé le PSG, il n'existe aucune rupture entre Luis Enrique et son numéro 23.

Depuis le lancement de l'exercice 2024-2025, Randal Kolo Muani est en grande difficulté au PSG. Alors que Gonçalo Ramos s'est blessé dès le premier match, Luis Enrique a préféré intégrer Marco Asensio à son onze, et ce, en tant que faux neuf. Et lorsque l'Espagnol a également rejoint l'infirmerie, le coach du PSG en a fait de même avec Kang-In Lee et Désiré Doué.

Le mercato du PSG relancé par une grave blessure https://t.co/KhFRFqSAVK pic.twitter.com/jXpEbTWThL — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

Kolo Muani est à la peine au PSG

Remplaçant au PSG, Randal Kolo Muani doit se contenter de jouer des bouts de match depuis le début de la saison. Et alors qu'il a enfin retrouvé une place de titulaire face à l'OGC Nice le 6 octobre, le numéro 23 parisien a été sorti dès la mi-temps par Luis Enrique. Malgré tout, le PSG affirme que tout va bien entre Randal Kolo Muani et son entraineur.

Aucune rupture entre Kolo Muani et Luis Enrique ?

Selon les informations du Parisien, le PSG écarterait toute rupture entre Luis Enrique et Randal Kolo Muani, qui échangeraient très souvent. Reste à savoir si l'attaquant de 25 ans aura une nouvelle chance de faire ses preuves en tant que titulaire.