Le PSG peut jubiler, «une machine de guerre» est à Paris

Thomas Bourseau

Impérial. C’est l’adjectif adéquat pour qualifier la prestation XXL de Gianluigi Donnarumma au Stade de Reims samedi après-midi (3-0). Le PSG peut remercier son portier qui a écoeuré Will Still. L’entraîneur rémois estime avoir été confronté au « meilleur gardien du monde ».

Gianluigi Donnarumma est constamment sujet au débat depuis son arrivée au PSG. Que ce soit en raison de ses erreurs au pied qui ont pu coûter cher au Paris Saint-Germain et notamment au 1/8ème de finale retour de Ligue des champions en mars 2022 au Real Madrid.

Donnarumma écoeure le Stade de Reims

Néanmoins, de temps en temps, Gianluigi Donnarumma montre l’éventail de ses qualités de gardien de but et pourquoi il a été lauréat du Trophée Yachine en 2021. Samedi à Reims, Donnarumma n’a cessé de repousser les tentatives du Stade de Reims qui a tiré 19 fois au but du portier. Pire, les Rémois ont touché 43 ballons dans la surface du PSG, sans marquer la moindre fois.

PSG : Coup de tonnerre à un milliard pour Mbappé ? https://t.co/BOvze0Xn1U pic.twitter.com/rQ5UJPmQ9B — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

«Meilleur gardien du monde. (…) On a 19 tirs, je ne saurais pas quoi vous dire»