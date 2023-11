Mbappé reçoit un hommage spécial au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé a brillé samedi après-midi avec le PSG en inscrivant un triplé sur la pelouse du Stade de Reims. Et la grande sensation du moment au sein du club de la capitale, Warren Zaïre-Emery, n'a pas manqué de déclarer sa flamme au capitaine de l'équipe de France après la rencontre.

Le PSG avait à coeur de se relancer samedi après-midi en championnat à Reims, quatre jours après sa défaite contre le Milan AC (2-1). Et Kylian Mbappé, qui était passé au travers à San Siro, a porté le PSG dans cette rencontre avec un remarquable triplé qui a offert la victoire à son équipe (3-0).

« L’un des meilleurs joueurs du monde »

La performance du capitaine de l'équipe de France a impressionné ses partenaires du PSG, à commencer par le nouveau phénomène du club de la capitale, Warren Zaïre-Emery, qui lui a rendu un bel hommage au micro de Prime Video après le match : « Mbappé ? C’est sûr qu’on a l’un des meilleurs joueurs du monde donc ça aide », lâche le jeune milieu de terrain du PSG, qui va accompagner Mbappé la semaine prochaine en équipe de France.

Le PSG s'est bien repris