Mercato - PSG : Mbappé fixe une condition pour son prochain club

Benjamin Labrousse

Figure de proue du PSG depuis plusieurs années déjà, Kylian Mbappé se retrouve en fin de contrat en juin prochain après avoir refusé d’étendre son bail jusqu’en 2025. Alors que récemment, la presse espagnole affirmait que Mbappé n’intéressait plus le Real Madrid, l’attaquant français va trancher pour son avenir, et choisira le projet le plus ambitieux qui lui sera proposé.

Lors du début de la saison 2024/2025, le PSG pourra-t-il toujours compter sur la présence de Kylian Mbappé. Alors qu’il a entamé sa septième saison sous les couleurs du club de la capitale, l’attaquant de 24 ans voit son bail actuel expirer en juin prochain.

Le Real ne veut plus recruter Mbappé !

Le 4 novembre dernier, le Real Madrid publiait un communiqué officiel au sein duquel les Madrilènes affirmaient qu’aucun contact n’était actuellement en cours avec Kylian Mbappé. Un électrochoc dans ce dossier, alors que la Cadena SER ajoutait quelques jours plus tard que le club espagnol avait définitivement abandonné la piste menant à la vedette du PSG.

La Ligue des Champions comme objectif principal pour Mbappé