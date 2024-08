Le PSG lâche 70M€ pour ce crack, Luis Enrique va jubiler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à lâcher 70M (bonus compris) pour finaliser le transfert de João Neves. Âgé de 19 ans, le transfuge de Benfica a réalisé deux très bons premiers matchs avec Paris. Pour Manuel Ramos, père de Gonçalo et ancien formateur du numéro 87 au Portugal, le joueur né en 2004 correspond parfaitement au style Luis Enrique.

Plutôt actif sur le mercato estival, le PSG a sans doute réalisé un très gros coup. Considéré comme l’une des plus belles promesses du football mondial à son poste, João Neves s’est engagé en faveur du club parisien contre un montant de 70M€. Numéro 87 dans le dos, le joueur de 19 ans a déjà réalisé de très bons débuts sous les ordres de Luis Enrique.

« Il est parfaitement adapté à l'idée de jeu »

Auteur de deux passes décisives en 45 minutes face au Havre la semaine dernière (1-4), João Neves en a délivré deux supplémentaires ce vendredi soir au Parc des Princes face à Montpellier (6-0). Forcément, la prestation du petit génie portugais a plu à Luis Enrique : « Je crois qu'en deux matchs, vous pouvez déjà voir son profil. Il est parfaitement adapté à l'idée de jeu et il peut apporter beaucoup à l'équipe. Avec les deux autres recrues Pacho et Désiré Doué il peut entrer dans cette polyvalence. C'est ce que je recherche », a lâché l’Espagnol au sujet de João Neves.

« Je pense qu’il est compatible avec les idées de jeu de Luis Enrique »

Interrogé par le Parisien, Manuel Ramos, père de l’attaquant parisien Gonçalo Ramos, et surtout ancien formateur de João Neves à Benfica, s’est exprimé sur les débuts du nouveau joyau de Luis Enrique : « J’ai tout aimé de son match, surtout son sens de la passe, sa capacité à être décisif sur les buts et le dynamisme dont il a fait preuve. Mais il n’y a rien qui ne me surprenne, car je connais bien ses capacités et sa personnalité. À la vue de ses premières minutes, je pense qu’il est compatible avec les idées de jeu de Luis Enrique ».