Le PSG et ses supporters se font tacler ?

Passé par le PSG pendant un an et demi, Hugo Ekitiké n'a jamais vraiment réussi à s'imposer dans la capitale. Définitivement transféré du côté de l'Eintracht Francfort l'été dernier, le buteur de l'équipe de France espoirs est revenu sur son expérience ratée au PSG. Avec un tacle à peine masqué envers ses anciens dirigeants et supporters...

Considéré comme un espoir très prometteur au moment de sa signature au PSG à l'été 2022, Hugo Ekitiké (22 ans) n'a jamais réussi à prouver sa valeur du côté du Parc des Princes. Barré à cette époque par une lourde concurrence offensive avec Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, l'ancien attaquant du Stade de Reims n'a eu qu'un temps de jeu très limité. Par la suite, Ekitiké a donc été prêté puis définitivement transféré par le PSG à l'Eintracht Francfort, où il enchaîne les bonnes performances (5 buts et 4 passes décisives en 8 matchs cette saison).

« Un club qui me fait confiance, des supporters qui m’aiment... »

Interrogé dans les colonnes du Parisien, Ekitiké évoque ce retour au premier plan après une période très compliquée au PSG. Et il semble même adresser un tacle déguisé aux dirigeants parisiens ainsi qu'aux supporters : « Je suis sur le terrain, dans un club qui me fait confiance, avec des supporters qui m’aiment… Ça donne envie et ça aide dans les performances. Je ne vais pas dire que je suis plus libéré mais c’est une situation complètement différente. J’ai réussi à sortir d’une pente qui semblait descendante, même si je ne le vois pas de cette manière mais plus comme une leçon dont je me sers tous les jours pour jouer et m’amuser », indique l'ancien attaquant du PSG.

« Quand tu ne joues pas, tu n’as pas l’impression d’apprendre »

Malgré tout, Ekitiké n'affiche aucun regret sur cette expérience au PSG : « Je ne regretterai jamais d’être venu à Paris, j’ai appris vraiment plus que les gens ne peuvent l’imaginer et aujourd’hui ça me sert. Il y a des choses que tu apprends par le regard, en regardant les autres joueurs. Ce n’est pas quelque chose qui peut se transmettre. J’ai été au contact des meilleurs joueurs. Sur le coup, quand tu ne joues pas, tu n’as pas l’impression d’apprendre mais en fait, si. Aujourd’hui, j’ai l’espace, le temps de jeu pour pouvoir m’exprimer et il n’y a rien de mieux pour se perfectionner. Je pense que c’est la raison pour laquelle je me sens bien. Tout ce qui fait l’homme et le joueur que je suis, c’est en partie grâce à Paris ». Le message est passé.