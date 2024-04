Le PSG est revenu en arrière, Riolo balance

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG affronte le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale a perdu le match aller au Parc des Princes, Daniel Riolo s'en est pris à Luis Enrique. En effet, le journaliste français estime que le coach du PSG a plombé son équipe en multipliant les innovations cette saison.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG a reçu le FC Barcelone ce mercredi au Parc des Princes. Pour le match retour, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi se déplace ce mardi soir sur la pelouse du Barça. Selon Daniel Riolo, le PSG s'est mis en difficulté tout seul avant ce choc. En effet, le journaliste français affirme que Luis Enrique a très mal géré son équipe.

Barcelone : Une star du PSG va vivre un calvaire ? https://t.co/eQ1akJIgjO pic.twitter.com/0PGiMfjrSl — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Riolo dénonce les révolutions répétitives de Luis Enrique

« Le PSG ne part pas en position favorable demain (mardi), et je trouve regrettable quand même qu’on en arrive à la veille du match le plus important de la saison pour le PSG à un retour en arrière, à savoir au début de la saison, où effectivement il fallait se poser la question : Ruiz ou Ugarte et Kolo Muani ou Ramos. Visiblement, on partirait plus pour Barcola, Mbappé en 9 et Dembélé sur le côté. Je le déplore, je le regrette parce que je pense que la meilleure formule pour cette équipe serait avec Ramos en 9 et Mbappé sur le côté, parce qu’il préfère jouer avec un 9. Je pense qu’on ne verra plus cette formule, ou en demi-finale et finale. Je n’y crois pas » , a regretté Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport , avant d'en rajouter une couche.

Luis Enrique a plombé le PSG ?